Marie-Julie Bonnin e le altre: stop alle riprese "hot"

Secondo Glen Killane, direttore esecutivo dell’EBU, queste scelte influenzano la percezione del pubblico e rischiano di perpetuare stereotipi sessisti. Esempi citati includono rallenty su salti in alto o primi piani su staffettiste durante il passaggio del testimone, immagini ritenute diffuse ma problematiche.

L’iniziativa è stata accolta positivamente da molte atlete, anche se non sono mancate reazioni sessiste sui social. La velocista britannica Amy Hunt ha sottolineato come l’evoluzione tecnologica abbia portato a riprese sempre più invasive, ricordando episodi in cui telecamere sono state posizionate persino nei blocchi di partenza, suscitando imbarazzo tra le atlete.