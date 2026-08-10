Il Thun “pesca” in Italia

È infatti in fase di definizione, siamo ai dettagli, l’accordo tra i bernesi e la Fiorentina per il trasferimento in Super League del promettente Riccardo Braschi. Classe 2006, la prima punta - uomo d’area da 190 cm - arriva alla Stockhorn Arena a titolo definitivo a seguito di un pagamento di 1.2 milioni di euro (compresi i bonus).

Diventerà insomma a tutti gli effetti un biancorosso, anche se la Viola manterrà un diritto di prelazione sul suo cartellino in caso di una futura cessione.