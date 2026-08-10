SUPER LEAGUE
Il Thun “pesca” in Italia
Riccardo Braschi a Thun
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Il Thun “pesca” in Italia
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Il Thun “pesca” in Italia
Riccardo Braschi a Thun
L’attaccante, stellina della Primavera della Fiorentina, rinforzerà i bernesi.
Il Thun “pesca” in Italia
Riccardo Braschi a Thun
L’attaccante, stellina della Primavera della Fiorentina, rinforzerà i bernesi.
THUN - Il nuovo attaccante del Thun arriva dall’Italia, compirà 20 anni tra pochi giorni e nella scorsa stagione è stato il vicecapocannoniere del campionato Primavera con 17 reti in 26 presenze.
È infatti in fase di definizione, siamo ai dettagli, l’accordo tra i bernesi e la Fiorentina per il trasferimento in Super League del promettente Riccardo Braschi. Classe 2006, la prima punta - uomo d’area da 190 cm - arriva alla Stockhorn Arena a titolo definitivo a seguito di un pagamento di 1.2 milioni di euro (compresi i bonus).
Diventerà insomma a tutti gli effetti un biancorosso, anche se la Viola manterrà un diritto di prelazione sul suo cartellino in caso di una futura cessione.
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