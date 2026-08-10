50 metri delfino: Noè Ponti in finale
Con il crono di 22''53 (il terzo in assoluto fra le due semifinali) il ticinese ha staccato il pass per l'ultimo atto di domani
Con il crono di 22''53 (il terzo in assoluto fra le due semifinali) il ticinese ha staccato il pass per l'ultimo atto di domani
PARIGI - Dopo aver superato brillantemente in mattinata le batterie dei 50m delfino degli Europei in vasca lunga di Parigi con il tempo di 22''69, Noè Ponti si è qualificato senza difficoltà anche per la finale di domani sera.
Il campione del Gambarogno, apparso a suo agio anche nella sessione serale, ha chiuso davanti a tutti la propria semifinale con una prova convincente e con il tempo di 22''53 (16 centesimi meglio rispetto alla prestazione mattutina).
In vista dell'ultimo atto di martedì, il grande duello sarà verosimilmente con il francese Maxime Grousset, che nell'altra semifinale è giunto secondo fermando il cronometro in 22''49, dietro al russo Egor Kornev (22''36), che a questo punto potrebbe anche pensare al ruolo di guastafeste.