Bekhruz Karimov sbarca a Lugano
Il giovane terzino destro ha partecipato alla recente Coppa del Mondo con l'Uzbekistan di Cannavaro
Il giovane terzino destro ha partecipato alla recente Coppa del Mondo con l'Uzbekistan di Cannavaro
LUGANO - Interessante movimento di mercato per il Lugano, che ha annunciato di aver messo sotto contratto fino al 2031 il nazionale uzbeko Bekhruz Karimov. Il classe 2007 ha recentemente partecipato al Mondiale con la selezione di Fabio Cannavaro.
«Il nostro club vuole affermarsi sempre più anche a livello internazionale come una società capace di offrire ai giovani talenti l’ambiente ideale e le condizioni giuste per crescere e proseguire il proprio percorso professionale», ha dichiarato lo Chief Sports Officer Sebastian Pelzer.
Maggiori dettagli nel comunicato emesso dalla società
Il FC Lugano è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Bekhruz Karimov, giovane terzino destro uzbeko, proveniente dal PFC Surkhon, club del suo Paese d’origine. Classe 2007, Karimov ha sottoscritto con il Club bianconero un contratto di cinque anni, valido fino al 30 giugno 2031.
Nazionale uzbeko, Karimov ha recentemente preso parte alla Coppa del Mondo con la selezione guidata in panchina da Fabio Cannavaro, campione del mondo con l’Italia nel 2006. Il giovane difensore ha collezionato due presenze nella competizione, scendendo in campo contro la Colombia e il Portogallo.
Un’esperienza di assoluto prestigio per un giocatore ancora giovanissimo, che ora si appresta a compiere un nuovo e importante passo nel proprio percorso professionale.
Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer: «L’ingaggio di Bekhruz conferma la strada intrapresa dal FC Lugano. Il nostro club vuole affermarsi sempre più anche a livello internazionale come una società capace di offrire ai giovani talenti l’ambiente ideale e le condizioni giuste per crescere e proseguire il proprio percorso professionale. Per Bekhruz, Lugano rappresenta la prima esperienza nel calcio europeo: qui avrà l’opportunità di compiere il prossimo passo della sua carriera. Il suo profilo era seguito con grande attenzione da diversi club. Siamo quindi particolarmente felici che, alla fine, sia stato il FC Lugano a spuntarla. Nelle nostre decisioni, gli aspetti sportivi e la qualità del progetto devono essere sempre prioritari , non quelli economici. Vogliamo offrire ai giovani giocatori l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante e ambizioso».