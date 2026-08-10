Bekhruz Karimov sbarca a Lugano

Sebastian Pelzer, Chief Sports Officer: «L’ingaggio di Bekhruz conferma la strada intrapresa dal FC Lugano. Il nostro club vuole affermarsi sempre più anche a livello internazionale come una società capace di offrire ai giovani talenti l’ambiente ideale e le condizioni giuste per crescere e proseguire il proprio percorso professionale. Per Bekhruz, Lugano rappresenta la prima esperienza nel calcio europeo: qui avrà l’opportunità di compiere il prossimo passo della sua carriera. Il suo profilo era seguito con grande attenzione da diversi club. Siamo quindi particolarmente felici che, alla fine, sia stato il FC Lugano a spuntarla. Nelle nostre decisioni, gli aspetti sportivi e la qualità del progetto devono essere sempre prioritari , non quelli economici. Vogliamo offrire ai giovani giocatori l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante e ambizioso».