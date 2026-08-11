Mityukov agevolmente in semifinale, niente da fare per Mauri

Al termine delle dieci batterie il migliore è stato il rumeno Popovici, che ha chiuso il 47”13. Secondo e terzo crono rispettivamente per il croato Hribar (47”80) e per lo spagnolo Hoek de Guenedal (47”90).

Una buona prova, nei 200m dorso, l’hanno invece firmata Roman Mityukov e Flavio Bucca i quali, nuotando rispettivamente in 1’55”91 e 1’56”63, sono passati alle semifinali.