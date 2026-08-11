PARIGI 2026
Mityukov agevolmente in semifinale, niente da fare per Mauri
Secondo in batteria, il ticinese Mattia Mauri ha mancato la qualificazione
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Mityukov agevolmente in semifinale, niente da fare per Mauri
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Mityukov agevolmente in semifinale, niente da fare per Mauri
Secondo in batteria, il ticinese Mattia Mauri ha mancato la qualificazione
Dorso positivo per Flavio Bucca.
Mityukov agevolmente in semifinale, niente da fare per Mauri
Secondo in batteria, il ticinese Mattia Mauri ha mancato la qualificazione
Dorso positivo per Flavio Bucca.
PARIGI - Secondo nella sua batteria dei 100m sl, battuto di appena 0”03 dall’ucraino Nikita Sheremet, il ticinese Mattia Mauri non è riuscito a qualificarsi per le semifinali degli Europei di nuoto. Come il 20enne, pure gli altri elvetici Ashton (49”10), Behar (49”87) e Yeboah (50”67) sono stati eliminati.
Al termine delle dieci batterie il migliore è stato il rumeno Popovici, che ha chiuso il 47”13. Secondo e terzo crono rispettivamente per il croato Hribar (47”80) e per lo spagnolo Hoek de Guenedal (47”90).
Una buona prova, nei 200m dorso, l’hanno invece firmata Roman Mityukov e Flavio Bucca i quali, nuotando rispettivamente in 1’55”91 e 1’56”63, sono passati alle semifinali.
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