ARBEDO-CASTIONE
Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
Il mezzo ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.
Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
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Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
Il mezzo ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.
Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
Il mezzo ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.
CASTIONE - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi a Castione dopo aver perso il controllo del suo scooter in via Cantonale.
L'incidente, riferisce la Polizia cantonale, è avvenuto poco dopo le 13: il centauro, un cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, stava percorrendo la strada in direzione di Arbedo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.
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