Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne

L'incidente, riferisce la Polizia cantonale, è avvenuto poco dopo le 13: il centauro, un cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, stava percorrendo la strada in direzione di Arbedo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter ha prima colpito un cordolo, poi è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.