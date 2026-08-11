LUGANO
Lavori notturni sul ponte di via alla Bozzoreda: possibili ritardi
Il DT: «Saranno impiegati anche macchinari rumorosi, ma l'impresa esecutrice cercherà di limitare al minimo i disagi e le emissioni sonore».
Ti-Press
Lavori notturni sul ponte di via alla Bozzoreda: possibili ritardi
Il DT: «Saranno impiegati anche macchinari rumorosi, ma l'impresa esecutrice cercherà di limitare al minimo i disagi e le emissioni sonore».
LUGANO - Lavori notturni in programma sul ponte sul Cassarate in via alla Bozzoreda, nell'ambito degli interventi di pavimentazione.
Lo comunica il dipartimento del Territorio. Le operazioni sono previste nelle notti tra lunedì 17 e martedì 18 agosto e tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, con inizio alle 20. Saranno impiegati anche macchinari rumorosi, ma l'impresa esecutrice cercherà di limitare al minimo i disagi e le emissioni sonore.
Per chi transita in via alla Bozzoreda e sulle strade collegate – tra cui via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini – sono possibili ritardi di alcuni minuti.
In caso di maltempo, i lavori potranno essere rinviati.
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