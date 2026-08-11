Lavori notturni sul ponte di via alla Bozzoreda: possibili ritardi

Lo comunica il dipartimento del Territorio. Le operazioni sono previste nelle notti tra lunedì 17 e martedì 18 agosto e tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, con inizio alle 20. Saranno impiegati anche macchinari rumorosi, ma l'impresa esecutrice cercherà di limitare al minimo i disagi e le emissioni sonore.