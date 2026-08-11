«Qui si ritrova autostima»

E dunque?

«All'età di sei anni si passa agli attrezzi, ai movimenti aerei, alle coreografie. C'è un processo di sviluppo individuale e di gruppo importante. I giovani apprendono a controllare il corpo e la mente. Aspetto non evidente in un'epoca contraddistinta da un sovraccarico di stimoli».

Parliamo di questo aspetto.

«L'autostima viene rafforzata. I giovani vengono da noi e partono da zero. Senza alcuna base. Pensano che non ce la faranno mai a raggiungere certi traguardi. E invece piano piano si rendono conto che tutto diventa possibile. Abbiamo visto ragazze e ragazzi molto insicuri diventare fiduciosi, trasformarsi dal profilo caratteriale».