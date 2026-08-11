Una performance sotto il segno dell’eclissi
Piazza Sant’Antonio diventerà il luogo di un incontro sospeso tra silenzio, suono, meditazione e pittura. Protagonista l’artista giapponese Izuru Mizutani.
Piazza Sant’Antonio diventerà il luogo di un incontro sospeso tra silenzio, suono, meditazione e pittura. Protagonista l’artista giapponese Izuru Mizutani.
LOCARNO - C’è un momento in cui il tempo sembra fermarsi, il rumore del mondo si attenua e qualcosa di invisibile prende forma.
È in questa dimensione sospesa che, domani sera alle 20.00, in Piazza Sant’Antonio, l’artista giapponese Izuru Mizutani, ospite al centro culturale Il Rivellino, darà vita a una performance artistica del tutto particolare, ispirata all’atmosfera dell’eclissi solare.
Il suono profondo e vibrante del gong accompagnerà la meditazione, mentre il gesto dell’artista si lascerà guidare dall’istante, trasformandosi in pittura spontanea.
Nessun percorso prestabilito, nessun risultato già immaginato: il colore nascerà dal gesto, il gesto dal suono, il suono dal silenzio. Un dialogo tra corpo, spazio e materia, nel quale l’arte si compie davanti agli occhi del pubblico.
Una performance da vivere più che da spiegare, in cui la tradizione e la sensibilità orientale incontrano la forza espressiva della pittura contemporanea.
Domani, ore 20.00 – Piazza Sant’Antonio, Locarno.
La performance è organizzata dalla Pasticceria Marnin in collaborazione con il Centro Culturale Il Rivellino