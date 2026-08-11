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AIROLO

Gli InSuperAbili alla sfida del "Giro Tremola"

Il 22 agosto scaleranno in handbike il suggestivo percorso e con loro ci sarà l'ex atleta paralimpico Heinz Frei
Gli InSuperAbili alla sfida del "Giro Tremola"
SUVA
Fonte SUVA
elaborata da Redazione
Gli InSuperAbili alla sfida del "Giro Tremola"
Il 22 agosto scaleranno in handbike il suggestivo percorso e con loro ci sarà l'ex atleta paralimpico Heinz Frei

AIROLO - Il 22 agosto una dozzina di partecipanti percorrerà in handbike i 13 chilometri che separano Airolo dalla cima del passo del San Gottardo lungo il suggestivo tracciato della Tremola.

Il "Giro Tremola" è uno degli eventi più suggestivi del panorama sportivo svizzero dedicato alle persone con disabilità. Gli e le handbiker di InSuperAbili, organizzazione regionale ticinese, si uniranno ad atleti e atlete nazionali e internazionali, sia di livello agonistico che amatoriale, per affrontare i 930 metri di dislivello dello storico tracciato della Tremola. A supportarli durante questa manifestazione non competitiva saranno circa 100 volontari e volontarie, oltre ad accompagnatori e accompagnatrici che li affiancheranno lungo tutto il percorso fino al traguardo.

La manifestazione è promossa dalla Suva e prevede un ospite d'eccezione: l'ex atleta paralimpico Heinz Frei. «È per me un onore e un dovere partecipare a questo evento inclusivo e dare un volto all’impegno della Suva come testimonial» dichiara Frei. Ripensando al ruolo svolto dalla Suva nella sua rinascita dopo l’infortunio che, 48 anni fa, lo costrinse alla carrozzella, aggiunge: «Come assicurato Suva, ho potuto constatare quanto un partner affidabile possa fare la differenza nei momenti difficili. Questo sostegno mi ha aiutato a ritrovare la motivazione e a riconquistare la mia autonomia».

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