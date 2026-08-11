Gli InSuperAbili alla sfida del "Giro Tremola"

Il "Giro Tremola" è uno degli eventi più suggestivi del panorama sportivo svizzero dedicato alle persone con disabilità. Gli e le handbiker di InSuperAbili, organizzazione regionale ticinese, si uniranno ad atleti e atlete nazionali e internazionali, sia di livello agonistico che amatoriale, per affrontare i 930 metri di dislivello dello storico tracciato della Tremola. A supportarli durante questa manifestazione non competitiva saranno circa 100 volontari e volontarie, oltre ad accompagnatori e accompagnatrici che li affiancheranno lungo tutto il percorso fino al traguardo.

La manifestazione è promossa dalla Suva e prevede un ospite d'eccezione: l'ex atleta paralimpico Heinz Frei. «È per me un onore e un dovere partecipare a questo evento inclusivo e dare un volto all’impegno della Suva come testimonial» dichiara Frei. Ripensando al ruolo svolto dalla Suva nella sua rinascita dopo l’infortunio che, 48 anni fa, lo costrinse alla carrozzella, aggiunge: «Come assicurato Suva, ho potuto constatare quanto un partner affidabile possa fare la differenza nei momenti difficili. Questo sostegno mi ha aiutato a ritrovare la motivazione e a riconquistare la mia autonomia».