Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero

Nessuna fine dell'estate in vista

Per il versante sud delle Alpi, da lunedì mattina è in vigore come unica regione della Svizzera l'allerta caldo di livello quattro, e ciò fino a venerdì sera. Fino al 17 agosto la situazione meteorologica in Ticino però «cambierà poco», ha sottolineato il meteorologo. A parte qualche possibile breve temporale, questa settimana non è previsto alcuna precipitazione.



Non è chiaro se la prossima settimana cambierà davvero qualcosa: «Dalla nuova settimana aumenta l'incertezza riguardo alle previsioni», ha spiegato Panziera. È possibile che dopo il 17 agosto di tanto in tanto si verifichi qualche rovescio isolato.



È anche possibile che il periodo di caldo più intenso nella Svizzera meridionale giunga al termine, con «solo» un'allerta caldo di livello due o tre.



Ma precipitazioni durature sul versante sud delle Alpi continuano a non essere previste. Secondo Panziera, è più probabile che dalla prossima settimana in Ticino si registrino tre, quattro o cinque gradi in meno. Tuttavia, una fine dell'estate non è ancora all'orizzonte.