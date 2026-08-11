Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero
La conferma di MeteoSvizzera, anche Lugano viaggia a quota 44. E non è ancora chiaro se settimana prossima sarà ancora allerta canicola, e se arriverà (infine) la pioggia.
LOCARNO - Mai prima d'ora in Svizzera si erano registrate così tante notti tropicali dall'inizio delle rilevazioni: in 47 notti di questa estate, finora, la temperatura a Locarno-Monti non è scesa sotto i 20 gradi. Nella città più grande del Ticino, Lugano, sono state 44.
Nell'estate torrida del 2003, Locarno aveva registrato solo 42 notti tropicali, come ha dichiarato Luca Panziera di MeteoSvizzera lunedì, su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. A Lugano, all'epoca, si erano registrate 33 notti tropicali.
Fino agli anni Ottanta, ogni anno si contavano meno di dieci notti tropicali, ha proseguito Panziera. Con i dati attuali, è stato raggiunto un nuovo record per quanto riguarda le temperature notturne sul versante sud delle Alpi.
Lugano e Locarno sono le uniche stazioni di rilevazione con un numero così elevato di notti tropicali.
Nessuna fine dell'estate in vista
Per il versante sud delle Alpi, da lunedì mattina è in vigore come unica regione della Svizzera l'allerta caldo di livello quattro, e ciò fino a venerdì sera. Fino al 17 agosto la situazione meteorologica in Ticino però «cambierà poco», ha sottolineato il meteorologo. A parte qualche possibile breve temporale, questa settimana non è previsto alcuna precipitazione.
Non è chiaro se la prossima settimana cambierà davvero qualcosa: «Dalla nuova settimana aumenta l'incertezza riguardo alle previsioni», ha spiegato Panziera. È possibile che dopo il 17 agosto di tanto in tanto si verifichi qualche rovescio isolato.
È anche possibile che il periodo di caldo più intenso nella Svizzera meridionale giunga al termine, con «solo» un'allerta caldo di livello due o tre.
Ma precipitazioni durature sul versante sud delle Alpi continuano a non essere previste. Secondo Panziera, è più probabile che dalla prossima settimana in Ticino si registrino tre, quattro o cinque gradi in meno. Tuttavia, una fine dell'estate non è ancora all'orizzonte.