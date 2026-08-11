Due nuovi cantieri a Lugano (e uno è di notte)
Saranno situati in Via Polar (dal 17 al 21 agosto) e Via Cortivallo (dal 17 al 28 agosto). Tutto quello che c'è da sapere.
LUGANO - Il Comando della Polizia di Lugano ha annunciato che nelle prossime settimane potrebbero esserci alcuni disagi alla circolazione del traffico a causa di due nuove cantieri per la posa della nuova pavimentazione stradale.
Il primo avrà luogo da lunedì 17 a venerdì 21 agosto, nelle ore notturne tra le 19:00 e le 05:00, in via Polar all'altezza dell'incrocio con via Lucino.
Da lunedì 17 a venerdì 28 agosto, invece, la Divisione Spazi urbani - Genio Civile sarà operativa lungo via Cortivallo, che verrà sbarrata alla circolazione. L'accesso per i residenti sarà possibile in doppio senso di marcia, da via Gemmo. Anche gli accessi privati e il transito pedonale saranno sempre garantiti.
Il Comando della Polizia invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli addetti alla sicurezza del traffico.