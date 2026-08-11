Due nuovi cantieri a Lugano (e uno è di notte)

Da lunedì 17 a venerdì 28 agosto, invece, la Divisione Spazi urbani - Genio Civile sarà operativa lungo via Cortivallo, che verrà sbarrata alla circolazione. L'accesso per i residenti sarà possibile in doppio senso di marcia, da via Gemmo. Anche gli accessi privati e il transito pedonale saranno sempre garantiti.

Il Comando della Polizia invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli addetti alla sicurezza del traffico.