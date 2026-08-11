Il ricevimento in onore di Storni

«L'assunzione di questa prestigiosa carica rappresenta un momento di particolare rilievo per il nostro Cantone e per la sua rappresentanza presso le istituzioni federali. Con questo incontro il Municipio desidera rendere omaggio all'impegno svolto a favore del Ticino e offrire un'occasione di incontro tra le autorità e i rappresentanti delle istituzioni», si legge nell'invito diramato dal Comune di Gordola.

Il programma dell'evento prevede il saluto del Sindaco di Gordola, Damiano Vignuta, l'intervento della presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti e del Consigliere nazionale Bruno Storni. Segue un aperitivo.