Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»

L’interrogazione chiede al Consiglio di Stato dati precisi: quante ore è stata attivata la CUPRA nel 2026, secondo quali criteri e chi decide la sua apertura. Viene inoltre chiesto di chiarire quale dispositivo venga garantito agli svincoli di Quinto e Chiggiogna e se il personale presente abbia effettivamente il compito di indirizzare gli automobilisti verso la soluzione corretta.