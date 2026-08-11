Una forchetta verde per i bambini della scuola elementare di Montagnola
Riconosciuta la promozione di un'alimentazione equilibrata e di qualità per bambini dai 3 anni in su.
Riconosciuta la promozione di un'alimentazione equilibrata e di qualità per bambini dai 3 anni in su.
MONTAGNOLA - L'intero Istituto scolastico comunale di Collina d'Oro è oggi certificato Fourchette verte Junior. A maggio, nel corso di una cerimonia interna, è stato infatti consegnato l'attestato che sancisce l'estensione del marchio anche alla mensa della scuola elementare di Montagnola. Grazie a questo riconoscimento, tutti gli allievi dell'Istituto, dai 3 anni della scuola dell'infanzia fino al termine della scuola elementare, beneficiano di un'offerta alimentare conforme agli standard qualitativi promossi da Fourchette verte.
«La promozione di un'alimentazione equilibrata rappresenta da sempre uno degli obiettivi educativi del nostro Istituto scolastico. Per questo motivo, tra l'agosto 2025 e il gennaio 2026 abbiamo avviato il percorso volto a ottenere l'estensione del marchio Fourchette verte Junior anche alla mensa della scuola elementare, affinché tutti gli allievi potessero beneficiare di un'offerta alimentare improntata ai medesimi elevati standard qualitativi.
Sotto la supervisione del responsabile della cucina, Danilo Notarianni, è stato svolto un importante lavoro di revisione e adeguamento dei menu ai criteri previsti dal marchio Fourchette verte, fondati sui principi della piramide alimentare svizzera e del piatto equilibrato, sulla varietà degli alimenti, sull'impiego di metodi di cottura salutari e sulla valorizzazione di prodotti freschi e, quando possibile, locali. Un percorso che si è avvalso anche della preziosa consulenza della responsabile amministrativa di Fourchette verte Ticino, Valentina Galli, il cui accompagnamento è stato determinante per il conseguimento di questo importante riconoscimento.
L'ottenimento del marchio rappresenta un significativo attestato dell'impegno quotidiano profuso dal personale della cucina e da tutto l'Istituto scolastico nella promozione di corretti stili di vita. Il riconoscimento è stato consegnato ufficialmente da Valentina Galli alla presenza della direttrice dell'Istituto scolastico comunale, Sara Canepa, del responsabile della cucina Danilo Notarianni e di alcuni collaboratori, del presidente di Fourchette verte Ticino, Rinaldo Rossi, dei rappresentanti del Municipio e della responsabile dei servizi parascolastici, a testimonianza della collaborazione tra tutte le figure coinvolte nella promozione del benessere degli allievi.
Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che conferma come l'educazione alimentare faccia parte integrante del nostro progetto educativo e contribuisca concretamente alla crescita e al benessere dei nostri allievi. Grazie a questo traguardo, l'intero Istituto scolastico comunale di Collina d'Oro può oggi fregiarsi del marchio Fourchette verte Junior, garantendo un percorso educativo coerente anche sotto il profilo dell'alimentazione lungo tutto il ciclo della scuola dell'obbligo comunale», afferma con soddisfazione la direttrice dell'Istituto scolastico comunale di Collina d'Oro, Sara Canepa.