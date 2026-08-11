Una forchetta verde per i bambini della scuola elementare di Montagnola

Sotto la supervisione del responsabile della cucina, Danilo Notarianni, è stato svolto un importante lavoro di revisione e adeguamento dei menu ai criteri previsti dal marchio Fourchette verte, fondati sui principi della piramide alimentare svizzera e del piatto equilibrato, sulla varietà degli alimenti, sull'impiego di metodi di cottura salutari e sulla valorizzazione di prodotti freschi e, quando possibile, locali. Un percorso che si è avvalso anche della preziosa consulenza della responsabile amministrativa di Fourchette verte Ticino, Valentina Galli, il cui accompagnamento è stato determinante per il conseguimento di questo importante riconoscimento.

L'ottenimento del marchio rappresenta un significativo attestato dell'impegno quotidiano profuso dal personale della cucina e da tutto l'Istituto scolastico nella promozione di corretti stili di vita. Il riconoscimento è stato consegnato ufficialmente da Valentina Galli alla presenza della direttrice dell'Istituto scolastico comunale, Sara Canepa, del responsabile della cucina Danilo Notarianni e di alcuni collaboratori, del presidente di Fourchette verte Ticino, Rinaldo Rossi, dei rappresentanti del Municipio e della responsabile dei servizi parascolastici, a testimonianza della collaborazione tra tutte le figure coinvolte nella promozione del benessere degli allievi.