La SNL lancia la summer card: «Il Ceresio a portata di mano per i ticinesi»
La tessera costa 55 franchi e può essere richiesta alla biglietteria di Lugano Centrale oppure via e-mail.
LUGANO - Una tessera da 55 franchi per viaggiare senza limiti sul Ceresio fino alla fine di settembre. È la nuova summer card lanciata dalla Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL), pensata per i residenti in Ticino che vogliono utilizzare le corse di linea durante l'estate.
La tessera, valida fino al 30 settembre 2026, consente viaggi illimitati sulle corse di linea SNL del Lago di Lugano. Sono escluse le corse speciali e il Grotti Tour.
Un'attenzione particolare è riservata alle famiglie: i componenti del nucleo familiare fino ai 16 anni non compiuti, se indicati nella richiesta, possono viaggiare gratuitamente quando accompagnati dal titolare della Summer Card.
La tessera è fisica e può essere richiesta alla biglietteria di Lugano Centrale oppure via e-mail, con ritiro successivo di persona alla biglietteria.
La Summer Card dà inoltre accesso ad alcune agevolazioni culturali. I possessori potranno usufruire di tariffe ridotte per l'ingresso al MASI e al MUSEC di Lugano e potranno raggiungere con i battelli anche il Museo delle Dogane. Altre convenzioni saranno aggiunte e comunicate direttamente ai titolari via e-mail.
L'iniziativa, spiega SNL, nasce con l'obiettivo di incentivare chi vive in Ticino a riscoprire il lago e il territorio circostante. «Il battello diventa così non solo un mezzo di trasporto, ma un vero invito a esplorare il lago, le sue rive e le ricchezze culturali che lo circondano, in compagnia della propria famiglia», sottolinea la società.