Gli spettatori aumentano, nonostante il caldo

Tra gli eventi principali si segnalano la presenza di Isabella Rossellini, che in Piazza Grande ha espresso orgoglio per essere stata in qualche modo equiparata al padre, Roberto Rossellini, e al fratello maggiore, Renzo Rossellini, registi entrambi pure premiati a Locarno. Tra gli ospiti di prestigio vanno elencati Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Olivia Wilde, Zoe Saldaña, James Gray e molti altri.