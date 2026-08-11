Gli spettatori aumentano, nonostante il caldo
Il bilancio di metà percorso soddisfa gli organizzatori del Locarmo Film Festival
LOCARNO - La 79esima edizione del Locarno Film Festival ha registrato nella prima settimana, fino a domenica compresa, un leggero aumento del numero di visitatori, pari all'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Il direttore generale del festival, Raphaël Brunschwig, si è detto molto soddisfatto dall'evoluzione del pubblico: una crescita complessiva dell'1,6% conferma «il consolidamento» in corso. Nonostante le difficoltà causate dalle alte temperature, la manifestazione sta registrando un'ottima affluenza, dice a Keystone-ATS.
Tra gli eventi principali si segnalano la presenza di Isabella Rossellini, che in Piazza Grande ha espresso orgoglio per essere stata in qualche modo equiparata al padre, Roberto Rossellini, e al fratello maggiore, Renzo Rossellini, registi entrambi pure premiati a Locarno. Tra gli ospiti di prestigio vanno elencati Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Olivia Wilde, Zoe Saldaña, James Gray e molti altri.