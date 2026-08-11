«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»

La polizia è riuscita a liberare i ragazzi la stessa sera, verso le 19.30, grazie a una segnalazione. Il padre è rientrato a casa dopo la fine del turno di lavoro, verso le 22.40, ed è stato arrestato dalla polizia.



A marzo il 52enne è stato condannato a sei mesi di reclusione per negligenza nell'adempimento del suo dovere di cura e di educazione. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa ed è stato fissato un periodo di prova di due anni. Secondo il quotidiano svedese "Dagens Nyheter", i fratelli sono ora tornati in Svezia e vivono in una struttura protetta. Il contatto con entrambi i genitori è stato completamente interrotto.

