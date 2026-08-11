«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»
La polizia di Zurigo fa chiarezza sul caso dei due fratelli svedesi "murati vivi" in una stanza a Zurigo. Lo psicologo forense: «Non è semplice abbandono, c'è anche intenzione».
ZURIGO - Le finestre erano sbarrate, la porta chiusa a chiave: due fratelli svedesi (8 e 11 anni) sono stati tratti in salvo a febbraio da un appartamento a Zurigo. Secondo un articolo del quotidiano svedese Dagens Nyheter, i bambini avrebbero vissuto per anni in condizioni estremamente difficili. In Svezia erano già state presentate ventisei denunce per maltrattamenti su minori.
Niente acqua, solo un po' di pane
La Procura di Zurigo fornisce ora ulteriori dettagli sul caso: Il padre dei due bambini, un cittadino eritreo di 52 anni, avrebbe chiuso i figli nella sua stanza il 3 febbraio verso le 16.30 e poi si sarebbe recato al lavoro. Le finestre erano state sbarrate con una tavola e la porta chiusa a chiave. «I bambini non avevano a disposizione acqua nella stanza, ma solo una confezione di pane da toast», ha dichiarato il portavoce della Procura di Zurigo, Erich Wenzinger.
La polizia è riuscita a liberare i ragazzi la stessa sera, verso le 19.30, grazie a una segnalazione. Il padre è rientrato a casa dopo la fine del turno di lavoro, verso le 22.40, ed è stato arrestato dalla polizia.
A marzo il 52enne è stato condannato a sei mesi di reclusione per negligenza nell'adempimento del suo dovere di cura e di educazione. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa ed è stato fissato un periodo di prova di due anni. Secondo il quotidiano svedese "Dagens Nyheter", i fratelli sono ora tornati in Svezia e vivono in una struttura protetta. Il contatto con entrambi i genitori è stato completamente interrotto.
Perché i genitori trattano così i propri figli
Se in un caso del genere si tratti di negligenza o già di reati più gravi, è innanzitutto una questione giuridica, afferma l'esperto forense Jérôme Endrass.
Dal punto di vista psicologico, però, riconosce nelle circostanze descritte un chiaro carattere attivo: «Non si è semplicemente fatto troppo poco per i bambini, ma sono stati attivamente creati ostacoli che hanno reso impossibile ai ragazzi una vita adatta alla loro età».
Un tale comportamento, con grande probabilità, non nasce solo dall'indifferenza. Quali siano le cause specifiche nel caso concreto, non è possibile giudicarlo a distanza. «Sono ipotizzabili motivi molto diversi, dalla sopraffazione o problemi psichici fino a una errata concezione di severità», afferma Endrass.
«I bambini più piccoli difficilmente riescono a comprendere ciò che hanno vissuto»
Come una violazione del dovere di cura possa influire sui bambini, lo spiega Volker Schmidt dell'Ospedale Psichiatrico Universitario di Zurigo. Proprio i bambini più piccoli sono particolarmente a rischio, perché spesso percepiscono la loro situazione di vita come uno stato normale. Poiché difficilmente riescono a comprendere ciò che hanno vissuto o a parlarne con altri, esiste il rischio che attribuiscano la negligenza a se stessi.
«Il bambino può crescere con la convinzione di non valere abbastanza perché qualcuno si prenda cura di lui» afferma l'esperto forense. È quindi tanto più importante che i bambini coinvolti sperimentino in seguito un ambiente affidabile e comprensivo.
Per questo motivo i bambini coinvolti restano a lungo inosservati
Secondo Schmidt, segnali di allarme possono essere, ad esempio, ritardi nello sviluppo, frequenti assenze ingiustificate da scuola, scarsa igiene personale, abbigliamento o denti trascurati, oppure un bisogno insolitamente grande di attenzione. La difficoltà sta nel fatto che i singoli indizi non vengono sempre collegati tra loro.
«Spesso manca la connessione tra i segnali di allarme, anche se le autorità svizzere si impegnano molto per raccogliere questi segnali e trarre le giuste conclusioni», afferma Schmidt.
Allo stesso tempo, vergogna e paura possono impedire alle famiglie di cercare aiuto in tempo. Proprio i genitori sopraffatti temono talvolta che venga loro tolto il figlio. Eppure le autorità e i servizi di consulenza sono anche punti di riferimento per i genitori che hanno bisogno di sostegno e servono a prevenire il più possibile tali situazioni. Schmidt si appella quindi anche all'ambiente esterno: «Come società dobbiamo restare vigili e prestare attenzione anche nel nostro vicinato».