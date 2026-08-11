Zurigo
Uomo trovato privo di vita in un appartamento
Le autorità indagano sulle circostanze del decesso e sulla presenza di un secondo individuo sul luogo.
Depositphotos (Blastam)
Fonte Polizia municipale di Zurigo
Uomo trovato privo di vita in un appartamento
Le autorità indagano sulle circostanze del decesso e sulla presenza di un secondo individuo sul luogo.
ZURIGO - Lunedì sera poco dopo le 19:30, la polizia municipale di Zurigo ha trovato un uomo morto, che presentava una grave ferita da arma da taglio nel suo appartamento nel quartiere Aussersihl a Zurigo.
Gli agenti hanno trovato un altro uomo all'interno dell'abitazione, il quale è stato portato in una stazione di polizia per i successivi accertamenti.
La Procura e la polizia cantonale di Zurigo si occuperanno di svolgere ulteriori indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e al momento non rilasciano altre informazioni.
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