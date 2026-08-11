Uomo trovato privo di vita in un appartamento

ZURIGO - Lunedì sera poco dopo le 19:30, la polizia municipale di Zurigo ha trovato un uomo morto, che presentava una grave ferita da arma da taglio nel suo appartamento nel quartiere Aussersihl a Zurigo.

Gli agenti hanno trovato un altro uomo all'interno dell'abitazione, il quale è stato portato in una stazione di polizia per i successivi accertamenti.