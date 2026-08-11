Auto completamente avvolta dalle fiamme

Oltre a due pattuglie della Polizia cantonale, sono stati mobilitati anche i tecnici dell'ufficio del genio civile e un servizio di soccorso stradale. L'Ufficio per la natura e l'ambiente è stato informato in via precauzionale dell'accaduto.

Dopo circa due ore l'intervento si è concluso e la strada è stata completamente riaperta al traffico. Non si lamentano feriti.