Auto completamente avvolta dalle fiamme
I pompieri sono intervenuti lunedì pomeriggio
CAZIS - Un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme nel pomeriggio di lunedì a Tartar, frazione del comune di Cazis nel canton Grigioni.
La segnalazione del rogo è giunta alla centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni poco prima delle 17.30. Sul posto sono intervenuti dodici operatori del corpo dei pompieri di Thusis, che hanno domato le fiamme evitando il propagarsi dell'incendio.
Oltre a due pattuglie della Polizia cantonale, sono stati mobilitati anche i tecnici dell'ufficio del genio civile e un servizio di soccorso stradale. L'Ufficio per la natura e l'ambiente è stato informato in via precauzionale dell'accaduto.
Dopo circa due ore l'intervento si è concluso e la strada è stata completamente riaperta al traffico. Non si lamentano feriti.