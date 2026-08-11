Occhio alla data di scadenza sulle scaloppine di pollo impanato di Migros

BERNA - Sulle confezioni delle scaloppine di pollo impanato di Migros è stata erroneamente indicata come data di scadenza il 2 ottobre 2026. La data di scadenza corretta è il 28 agosto 2026. Non si può escludere un pericolo per la salute in caso di consumo dopo il 28 agosto 2026. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto interessato dopo il 28 agosto 2026. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto in questione e ha avviato un richiamo.