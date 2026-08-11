Occhio alla data di scadenza sulle scaloppine di pollo impanato di Migros
L'USAV segnala l'errore: «Non si può escludere un pericolo per la salute in caso di consumo dopo il 28 agosto 2026». L'azienda ha ritirato dalla vendita il prodotto.
BERNA - Sulle confezioni delle scaloppine di pollo impanato di Migros è stata erroneamente indicata come data di scadenza il 2 ottobre 2026. La data di scadenza corretta è il 28 agosto 2026. Non si può escludere un pericolo per la salute in caso di consumo dopo il 28 agosto 2026. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto interessato dopo il 28 agosto 2026. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il prodotto in questione e ha avviato un richiamo.
Qual è il pericolo rappresentato dal prodotto?
La data di scadenza («da consumare entro») si applica agli alimenti facilmente deperibili, come la carne e il pollame crudi. Dopo tale data, per motivi di sicurezza, il prodotto non può più essere venduto né consumato.
Qual è il prodotto interessato?
Scaloppine di pollo impanato di Migros
Scaloppine di pollo impanato di Migros
Prodotto, marchio: scaloppine di pollo impanato di Migros (in azione)
Numero di articolo: 2439.963.680.00
Data di scadenza: 02.10.2026
Punti vendita: filiali Migros in tutta la Svizzera
Cosa devono fare i consumatori?
L’USAV raccomanda di non consumare dopo il 28 agosto 2026 il prodotto interessato recante la data di scadenza del 2 ottobre 2026.