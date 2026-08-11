Neutralità: la prassi attuale è nell'interesse della Svizzera

Stando all'esecutivo, che oggi lancia ufficialmente la sua campagna in vista del voto (i promotori del testo sono scesi in campo già il 4 di agosto), parte delle richieste contenute nell'iniziativa corrisponde già alla prassi attuale. E laddove va oltre, nei settori della sicurezza e delle sanzioni, l'iniziativa danneggia gli interessi del Paese, si legge nell'opuscolo di voto inviato agli elettori. La Svizzera, si dice convinto il governo, utilizza la neutralità in modo mirato per difendere i propri interessi; la prassi attuale garantisce il margine di manovra necessario a tal fine.

Inoltre, in quanto piccolo Stato, la Svizzera ha bisogno di cooperare con i propri partner in materia di difesa. Ha anche molto da guadagnare dall'ordine stabilito dal diritto internazionale; le sanzioni sono uno strumento importante per reagire alle violazioni di tale diritto, secondo il Consiglio federale.