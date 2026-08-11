Parmelin: «Svizzera pronta a fornire aiuto alla Colombia dopo il sisma»

«Alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso impegnate sul posto: la Svizzera è al vostro fianco. Stiamo seguendo da vicino la situazione, pronti a fornire il nostro sostegno qualora fosse necessario», ha aggiunto.

Il sisma, di magnitudo 7,4, si è verificato ieri alle 7:34 ora locale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, al confine con Risaralda e Valle del Cauca.