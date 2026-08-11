Spaventoso incendio, poi due esplosioni: sono quattro i pompieri feriti

L'incendio, segnalato poco prima delle 20 in Fulachstrasse, aveva già completamente avvolto l'edificio al momento dell'arrivo dei soccorritori. Le fiamme sono state però domate rapidamente, evitando che si propagassero agli edifici adiacenti, che sono rimasti tuttavia parzialmente danneggiati.

Poco dopo lo scoppio dell'incendio si sono verificate due detonazioni, la cui origine è ancora oggetto di accertamenti. Anche le cause del rogo non sono al momento note.