Bell: «È stato il miglior primo semestre dalla storia aziendale»

«È stato il miglior primo semestre della storia aziendale», scrive in un comunicato odierno l'impresa che è parte del conglomerato Coop, ma che è anche quotata in borsa. Tutte le divisioni hanno registrato progressi significativi e hanno aumentato il margine di profitto lordo. Passi avanti sono stati compiuti in ogni categoria di prodotto, cosa che ha permesso di compensare le perdite causate dalle turbolenze nel mercato dell'approvvigionamento della carne suina.