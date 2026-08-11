Bell: «È stato il miglior primo semestre dalla storia aziendale»
I risultati pubblicati oggi sono superiori alle attese degli analisti
BASILEA - Fatturato sostanzialmente stabile ma profitti in crescita per Bell, colosso svizzero della lavorazione della carne. Nel primo semestre i ricavi sono saliti dello 0,4% a 2,4 miliardi di franchi, mentre il risultato operativo Ebit è progredito del 15% a 76 milioni e l'utile netto ha raggiunto 55 milioni (+21%).
«È stato il miglior primo semestre della storia aziendale», scrive in un comunicato odierno l'impresa che è parte del conglomerato Coop, ma che è anche quotata in borsa. Tutte le divisioni hanno registrato progressi significativi e hanno aumentato il margine di profitto lordo. Passi avanti sono stati compiuti in ogni categoria di prodotto, cosa che ha permesso di compensare le perdite causate dalle turbolenze nel mercato dell'approvvigionamento della carne suina.
«Abbiamo gettato basi solide e durature per una crescita futura redditizia», commenta il CEO Marco Tschanz, citato nella nota. «Guardiamo con fiducia al secondo semestre e ci aspettiamo che i progressi operativi conseguiti nella prima parte dell'anno si riflettano in un andamento solido dell'attività», aggiunge il manager 52enne che ha importanti trascorsi professionali presso Swisscom.
I risultati pubblicati oggi sono superiori alle attese degli analisti. Per conoscere la reazione della borsa occorre comunque attendere l'apertura del mercato di Zurigo alle 09.00. Dall'inizio di gennaio il corso dell'azione Bell è sceso del 16%, mentre sull'arco di 52 settimane la performance è del -27% e in cinque anni del -37%.
Il gruppo fa risalire le sue origini al 1869, quando Samuel Bell aprì una macelleria nel centro di Basilea, ponendo le basi di quello che oggi in Svizzera è diventato un gigante del ramo alimentare. Nel 1913 nacque il legame con il Verband Schweizerischer Konsumvereine (VSK), l'entità che diventerà poi Coop. Per vedere i primi passi all'estero bisogna invece attendere il 2008. Oggi l'azienda oltre che di carne si occupa anche di frutti di mare e di prodotti a consumazione rapida come insalate, panini, piatti pronti. È una realtà presente in 13 paesi con decine di stabilimenti di produzione e un organico di oltre 13'000 dipendenti.