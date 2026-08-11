Il clima non interessa agli svizzeri

Secondo il professionista la crescente indifferenza - definita «apatia climatica» - è il risultato di un mix di fattori. «Problemi più tangibili e urgenti, come l'aumento dei premi di cassa malati e degli affitti, le guerre e il rincaro, stanno prendendo il sopravvento. A questo si aggiunge una stanchezza causata da un dibattito onnipresente e un senso di impotenza, a volte persino di fatalismo».