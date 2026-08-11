Il nuovo sistema di controllo delle frontiere raddoppia le attese negli aeroporti

La Svizzera ha già chiesto maggiore flessibilità

Questa flessibilità dovrebbe terminare a settembre, ma otto Stati membri dell'Ue, insieme alla Svizzera, hanno chiesto alla Commissione europea di prorogarla. Secondo quanto aveva dichiarato a inizio luglio all'agenzia Keystone-ATS una portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Berna aveva chiesto se l'EES potesse essere sospeso per periodi prolungati e di estendere la sospensione della raccolta dati oltre l'estate.