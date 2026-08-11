Sport, quasi un infortunio su due è legato a una lesione precedente

Per questo l'UPI raccomanda, in caso di sospetto infortunio, di lasciare il campo e sottoporsi a un breve test di sollecitazione sulla parte del corpo interessata. L'obiettivo è capire se è possibile riprendere l'attività senza rischiare di aggravare la lesione.

I test prevedono esercizi progressivi per le zone più frequentemente colpite, in particolare caviglie, ginocchia e testa. Se durante uno degli esercizi compare dolore, il consiglio è interrompere l'attività e consultare un medico. Se invece anche l'esercizio più impegnativo viene completato senza dolore, il ritorno in campo può essere considerato.