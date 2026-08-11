Caso Frei, il Cantone ordina indagine esterna

Si vuole poi verificare quali informazioni aggiuntive sarebbero state eventualmente necessarie e si dovrà chiarire se sia necessario adeguare le basi giuridiche a livello cantonale o federale, al fine di garantire un trattamento adeguato delle vittime e una loro protezione più efficace.

Dopo che è stato reso noto il procedimento penale a carico dell'ex granconsigliere UDC Patrick Frei, sui media sono state sollevate diverse accuse riguardo al modo in cui le autorità hanno trattato le due vittime straniere. Ad esempio, in merito alla lunga durata del procedimento o alla decisione di allontanamento emessa dall'Ufficio della migrazione.