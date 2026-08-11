Non vede in tempo la Smart: incidente a catena

La violenza dell'impatto ha sbalzato la Smart nella corsia di marcia opposta, proprio mentre sopraggiungeva una Peugeot guidata da un 61enne. Lo scontro frontale tra i due veicoli è stato inevitabile.

I conducenti della Smart e della Peugeot hanno riportato ferite lievi e sono stati prontamente trasportati in ospedale in ambulanza per i necessari accertamenti medici. Tutti e tre i veicoli coinvolti hanno riportato danni considerevoli.