Non vede in tempo la Smart: incidente a catena
I rilievi della polizia indicano un errore umano come possibile origine della collisione di tre auto che ha richiesto l'intervento dei pompieri.
I rilievi della polizia indicano un errore umano come possibile origine della collisione di tre auto che ha richiesto l'intervento dei pompieri.
SAFENWIL - Un incidente a catena ha paralizzato il traffico sulla Köllikerstrasse a Safenwil nella mattinata di martedì 11 agosto. L'incidente, che ha coinvolto tre veicoli, si è concluso con due feriti lievi e danni ingenti ai mezzi.
Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia cantonale di Argovia, lo scontro si è verificato intorno alle 7:30. Una donna di 43 anni, alla guida di una Smart, era in procinto di svoltare a sinistra per accedere a un cantiere. In quel frangente, un automobilista di 74 anni a bordo di una Toyota non si è accorto in tempo della manovra e ha tamponato l'utilitaria.
La violenza dell'impatto ha sbalzato la Smart nella corsia di marcia opposta, proprio mentre sopraggiungeva una Peugeot guidata da un 61enne. Lo scontro frontale tra i due veicoli è stato inevitabile.
I conducenti della Smart e della Peugeot hanno riportato ferite lievi e sono stati prontamente trasportati in ospedale in ambulanza per i necessari accertamenti medici. Tutti e tre i veicoli coinvolti hanno riportato danni considerevoli.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la Köllikerstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora, con i pompieri di Safenwil intervenuti per gestire la viabilità. Le autorità hanno avviato un'inchiesta ufficiale per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, confermando al momento l'ipotesi di una reazione tardiva da parte del 74enne.