Tassi d'interesse, il primo rialzo slitta al 2027 o al 2028

Come si ricorderà, dal 2024 l'entità guidata dal presidente della direzione Martin Schlegel ha operato sei tagli successivi del tasso guida (l'ultimo il 19 giugno 2025), in risposta a un rafforzamento giudicato eccessivo del franco e in un contesto di inflazione debole, portando il tasso guida dall'1,75% allo 0,0%. Negli ultimi quattro esami trimestrali della situazione economica e monetaria la BNS ha lasciato invariato il costo del denaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 24 settembre.

Non tutti comunque vedono il futuro come un lungo deserto di tassi fermi. Maxime Botteron, esperto di UBS, ritiene che un primo rialzo possa arrivare già nel giugno del 2027, grazie agli stimoli provenienti dall'area euro. «Con un'inflazione sotto l'1% e una crescita del prodotto interno lordo al di sotto del potenziale, una politica monetaria leggermente espansiva appare appropriata», afferma l'analista in dichiarazioni riportate da Cash.