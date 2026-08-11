«Raiffeisen sta attualmente conducendo un processo per distruggermi»

L'ex Ceo si è mostrato piuttosto reticente anche quando gli è stato chiesto della sua situazione personale. Ha giustificato questo atteggiamento con l'enorme risonanza mediatica del suo caso. Ha fornito brevi informazioni solo sul suo luogo di residenza. Dopo aver venduto la sua villa a Niederteufen (AR), si è trasferito in Ticino, più precisamente a Figino.

In prima istanza Vincenz era stato condannato a tre anni e nove mesi di detenzione in particolare per truffa, amministrazione infedele e corruzione passiva. L'imputato avrebbe abusato delle carte di credito aziendali per scopi privati, con la procura che ha evocato un «Tour de Suisse nel mondo a luci rosse».