Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Il giovane tunisino, fermato allo svincolo di Lugano Sud, è sospettato di essere coinvolto in un raggiro avvenuto nel Bellinzonese. Nel veicolo trovata la possibile refurtiva.
Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
Tipress (archivio)
Fonte Polizia cantonale
di Redazione
Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
Il giovane tunisino, fermato allo svincolo di Lugano Sud, è sospettato di essere coinvolto in un raggiro avvenuto nel Bellinzonese. Nel veicolo trovata la possibile refurtiva.

BELLINZONA - Un 21enne cittadino tunisino residente in Italia è stato arrestato l'8 agosto con il sospetto di essere coinvolto in una truffa ai danni di persone anziane attraverso le cosiddette «chiamate shock». Il raggiro è avvenuto nella seconda metà di luglio nel Bellinzonese.

Il modus operandi
Secondo quanto comunicano oggi il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, gli autori si sarebbero spacciati per una persona attiva in campo medico, chiedendo con insistenza un'importante somma per coprire le cure di un congiunto affetto da una grave malattia. Facendo leva sull'urgenza della situazione, avrebbero messo sotto pressione la vittima per ottenere il denaro e gli averi custoditi in casa.

Il fermo sull'A2
Gli accertamenti della Polizia cantonale hanno permesso di raccogliere elementi utili all'identificazione del 21enne. Il giovane è stato fermato da collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sull'autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Lugano Sud. All'operazione hanno partecipato anche agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud. Nel veicolo sul quale viaggiava è stata inoltre rinvenuta la possibile refurtiva.

I reati contestati
Le ipotesi di reato sono di truffa e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. L'arresto è già stato confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Le autorità segnalano infine una recrudescenza di questo genere di truffe nelle ultime settimane. Informazioni e consigli per prevenirle sono disponibili sul sito della Polizia cantonale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anzianichiamate shocktruffa
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
71

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
2 gior
193

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
3 gior
25
109

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
26
133

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando
LIVE
GAMBAROGNO
23 ore
21
56

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
1 gior
123
189

Mezzi nudi per strada

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio
LIVE
CANTONE
1 gior
103
321

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
3 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
2 gior
89
501

Nino è stato ritrovato

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
8 ore

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Queste due donne non hanno più una vita
LIVE
LUGANO
12 ore
124

Queste due donne non hanno più una vita

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
11

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
LIVE
VALLEMAGGIA
7 ore
2

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
2 gior

La canicola rimette la quarta

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
LIVE
SVIZZERA
10 ore
18
92

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior
5

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due morti dopo lo schianto frontale

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior
17
116

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre
LIVE
SVIZZERA / TURCHIA
22 ore

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
3 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
81
132

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
2 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
3 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
1 gior
60
158

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
26

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
2 gior
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
3
42

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»
LIVE
ZURIGO
1 gior
9
43

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»

Zanotti, tutto tace
LIVE
FCL
1 gior
16
23

Zanotti, tutto tace

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
LIVE
CANTONE
7 ore
8
46

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
2 gior
2
48

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
2 gior
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero
LIVE
CANTONE
1 gior
11
29

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
57

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
2 gior
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?
LIVE
MENDRISIO
1 gior
20
127

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»
LIVE
CANTONE
1 gior
64
72

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate
LIVE
BREGGIA
1 gior
29
106

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
37

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Tutte le parole che non hai mai detto
LIVE
LUGANO
12 ore
2

Tutte le parole che non hai mai detto

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
47

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
2 gior
40

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Il guardrail salva i ladri dell'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
31

Il guardrail salva i ladri dell'auto

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
5
27

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
2 gior
3
25

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre

ULTIME NOTIZIE TICINO
I City Angels cercano volontari per la StraLugano
LIVE
LUGANO
11 min

I City Angels cercano volontari per la StraLugano

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
1 ora
14
34

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

La siccità sale al grado 2 a Breggia: ecco cosa non potete fare
LIVE
BREGGIA
2 ore
5

La siccità sale al grado 2 a Breggia: ecco cosa non potete fare

«Arrivano in 200, anche dal deserto del Sahara». Siamo entrati nel BaseCamp del Film Festival
LIVE
LOCARNO
2 ore
5
13

«Arrivano in 200, anche dal deserto del Sahara». Siamo entrati nel BaseCamp del Film Festival

Vince "Continuous", ecco il volto della nuova passerella
LIVE
LOCARNO
3 ore
13

Vince "Continuous", ecco il volto della nuova passerella

Acqua, non tutta deve essere sempre potabile
LIVE
CANTONE
3 ore
1
14

Acqua, non tutta deve essere sempre potabile

Il Ticino fa da sfondo al nuovo video dei One Republic
LIVE
CANTONE
5 ore
20

Il Ticino fa da sfondo al nuovo video dei One Republic

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
5 ore

Morta a Lugano Silvia Monti

Siccità nel Mendrisiotto: agricoltori e viticoltori in difficoltà
LIVE
MENDRISIO
6 ore
4
14

Siccità nel Mendrisiotto: agricoltori e viticoltori in difficoltà

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
LIVE
CANTONE
6 ore
24
121

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)