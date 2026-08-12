Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Il fermo sull'A2

Gli accertamenti della Polizia cantonale hanno permesso di raccogliere elementi utili all'identificazione del 21enne. Il giovane è stato fermato da collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sull'autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Lugano Sud. All'operazione hanno partecipato anche agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud. Nel veicolo sul quale viaggiava è stata inoltre rinvenuta la possibile refurtiva.

I reati contestati

Le ipotesi di reato sono di truffa e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. L'arresto è già stato confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.