Acqua, non tutta deve essere sempre potabile

L'interrogazione sollecita anche dati sulla quantità di acqua potabile destinata a usi che non ne richiedono la qualità e chiede se vi siano margini per favorire il recupero, l'accumulo e il riutilizzo dell'acqua, anche attraverso incentivi, certificazioni o altre forme di riconoscimento. Infine, domanda quali strumenti siano disponibili per sostenere gli investimenti comunali e se sia opportuno sviluppare una strategia di medio e lungo periodo per rendere più razionale l'uso dell'acqua potabile. «Non possiamo decidere quando pioverà. Possiamo però decidere come utilizzare l'acqua che abbiamo e come prepararci ai periodi nei quali essa è meno facilmente disponibile», concludono i firmatari.