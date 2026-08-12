Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

L'allerta sarà valida nel Sottoceneri e nel Ticino centrale fino a domenica sera, al di sotto dei 600 metri d'altitudine, con temperature massime fino a 34 gradi, e le minime notturne fino ai 23.

A partire dall'inizio di settimana prossima è previsto l'arrivo di rovesci e temporali e le temperature torneranno su livelli attorno alla norma.