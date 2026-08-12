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Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
MeteoSvizzera ha annunciato il prolungamento dell'allerta canicola (che scenderà a livello 3) fino a domenica sera.
Ti-Press
Fonte MeteoSvizzera
Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
MeteoSvizzera ha annunciato il prolungamento dell'allerta canicola (che scenderà a livello 3) fino a domenica sera.
LOCARNO - La canicola è stata nuovamente prolungata di altri due giorni rispetto a quanto previsto, con un'allerta di livello 3, inferiore rispetto alla precedente.
L'allerta sarà valida nel Sottoceneri e nel Ticino centrale fino a domenica sera, al di sotto dei 600 metri d'altitudine, con temperature massime fino a 34 gradi, e le minime notturne fino ai 23.
A partire dall'inizio di settimana prossima è previsto l'arrivo di rovesci e temporali e le temperature torneranno su livelli attorno alla norma.
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