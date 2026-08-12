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BELLINZONA

Prove di futuro per la Cattedrale delle Officine

La storica struttura ospiterà il TEDx: un primo assaggio della vocazione culturale che avrà dal 2030. Il municipale Lepori: «Punto di riferimento per il sud della Svizzera». Il sogno? Il KKL di Lucerna
Prove di futuro per la Cattedrale delle Officine
PHOTOLOCATELLI
di Andrea QuadroniGiornalista
Prove di futuro per la Cattedrale delle Officine
La storica struttura ospiterà il TEDx: un primo assaggio della vocazione culturale che avrà dal 2030. Il municipale Lepori: «Punto di riferimento per il sud della Svizzera». Il sogno? Il KKL di Lucerna

BELLINZONA - Nelle prime tre edizioni, i biglietti sono andati a ruba. Così, per questa edizione di TEDx Bellinzona, il celebre format internazionale in tutto il mondo dedicato alla condivisione di idee ed esperienze attraverso brevi interventi dal palco, si sono fatte le cose in grande, a partire dalla scelta del luogo in cui si svolgerà l’evento: la suggestiva Cattedrale delle Officine FFS. Una scelta che si intreccia idealmente anche con il tema dell'edizione 2026, il Viaggio. Non solo quello raccontato dai relatori sul palco, ma anche quello di un luogo che ha accompagnato per oltre un secolo la storia della Città e che oggi si prepara ad aprire un nuovo capitolo del proprio percorso.

A ruba i biglietti delle passate edizioni
La prevendita inizierà oggi alle 12. Lo spazio può accogliere circa 600 persone, più o meno il doppio rispetto al Teatro Sociale, già protagonista delle edizioni passate. «Lo scorso anno nel giro di quattro ore era già tutto esaurito - spiega a Tio.ch il municipale Mattia Lepori -. C’erano quindi probabilmente centinaia di persone che avrebbero voluto partecipare, ma non potevano farlo per limiti di capienza. Per me, che faccio anche parte del comitato della manifestazione, è stata quasi una responsabilità trovare una sede più grande».

BELLINZONA
L'OSI illumina la Cattedrale (ma quella delle Officine FFS)

Come capo del Dicastero territorio e mobilità, Lepori segue da vicino i lavori pianificatori per il nuovo quartiere delle Officine. «È stato naturale pensare subito alla Cattedrale, anche perché è sostanzialmente ciò che intendiamo fare a partire dal 2030, quando diventerà proprietà della Città. È fondamentale iniziare quindi già ora a sperimentare questo luogo».

Lepori: «Luogo fondamentale, ha dato tantissimo ai bellinzonesi»
Finora, gli unici eventi ospitati sono stati i concerti di Natale dell’OSI. «Ho scritto al direttore delle Officine e gli ho presentato la nostra idea, che è stata accolta con entusiasmo. A livello logistico, un evento di questo tipo rappresenta però una sfida, perché lì si lavora ancora concretamente sulle locomotive e sarà quindi necessario interrompere le attività per circa tre giorni e pulire completamente gli spazi. Speriamo comunque che rimangano alcuni vagoni all’interno, perché contribuiscono a creare l’atmosfera del luogo e raccontarne la storia».

La Cattedrale, storico edificio industriale ticinese inaugurato nel 1919 e simbolo del periodo d’oro dell’industrializzazione ferroviaria svizzera, è oggi al centro di un progetto di trasformazione urbana. «È un luogo fondamentale per la storia della nostra Città. Ha dato lavoro a tantissimi bellinzonesi, e non solo, contribuendo concretamente allo sviluppo della Bellinzona che conosciamo oggi».

Prove di futuro per la Cattedrale
L’obiettivo principale dei lavori pianificatori in corso è «rispettare la storia del comparto, facendo percepire che lì c’era un’officina, che si lavorava sui treni, ma allo stesso tempo creare uno spazio vivibile da restituire alla cittadinanza».

La Cattedrale diventerà soprattutto un luogo dedicato alla cultura e agli eventi. «Non possiamo ancora dire con precisione quali manifestazioni vi si terranno, ma è chiaro che a Bellinzona mancano sale di grandi dimensioni. Il Teatro Sociale arriva appena a 300 posti. Grazie al nuovo comparto e alla Cattedrale avremo invece uno spazio che potenzialmente potrà ospitare più di 1'000 persone. Per il TEDx ne utilizzeremo circa 600, ma la capacità è ben maggiore».

Il sogno: il KKL a Lucerna
La struttura potrebbe quindi diventare un punto di riferimento non solo per il Cantone. «Sicuramente per tutto il sud della Svizzera. Siamo sull’asse Zurigo-Milano, proprio accanto alla stazione FFS di Bellinzona, in una posizione strategica per chi ci raggiunge da nord o da sud. Se penso a una struttura che ha saputo fare della propria centralità un punto di forza, affermandosi come location d’eccellenza, mi viene in mente il KKL a Lucerna. Non si tratta naturalmente di fare paragoni diretti, ma di guardare con ambizione a un modello capace di valorizzare posizione, qualità degli spazi e vocazione culturale».

La proprietà passerà alla Città a partire dal 2030. «Nei prossimi mesi - conclude Lepori - dovremo aggiornare la variante di piano regolatore, una procedura non semplice, ma i lavori sono tuttora in corso. Questo riguarda non solo la Cattedrale, ma l’intero comparto delle Officine, che si estende per oltre 100'000 metri quadrati. La novità positiva è che, già da ora, possiamo iniziare a utilizzare almeno la Cattedrale. Si tratta, in un certo senso, di eventi precursori che sono senz’altro coerenti con la visione della Città».


Il tema di TEDx Bellinzona 2026 è il Viaggio. Tra gli speaker ci saranno l’ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti, la professoressa di sistemi nucleari e flussi multifase all’ETH Annalisa Manera, l’apneista professionista Vera Giampietro, il giornalista ed ex direttore europeo delle conferenze TED Bruno Giussani, la biochimica e biologa cellulare svizzera Gea Cereghetti e il presidente della fondazione Cometa Alessandro Mele. Come special guest ci sarà il CEO del gruppo UBS Sergio Ermotti, intervistato da Christa Rigozzi.
«Per me - precisa Mattia Lepori - una delle cose più belle di TEDx è che è un evento nato tra amici in modo spontaneo e organizzato da giovani bellinzonesi. Le persone coinvolte hanno tutte tra i 25 e i 30 anni ed è un progetto realizzato al 100% su base volontaria».

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