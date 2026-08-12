Prove di futuro per la Cattedrale delle Officine

Come capo del Dicastero territorio e mobilità, Lepori segue da vicino i lavori pianificatori per il nuovo quartiere delle Officine. «È stato naturale pensare subito alla Cattedrale, anche perché è sostanzialmente ciò che intendiamo fare a partire dal 2030, quando diventerà proprietà della Città. È fondamentale iniziare quindi già ora a sperimentare questo luogo».

Lepori: «Luogo fondamentale, ha dato tantissimo ai bellinzonesi»

Finora, gli unici eventi ospitati sono stati i concerti di Natale dell’OSI. «Ho scritto al direttore delle Officine e gli ho presentato la nostra idea, che è stata accolta con entusiasmo. A livello logistico, un evento di questo tipo rappresenta però una sfida, perché lì si lavora ancora concretamente sulle locomotive e sarà quindi necessario interrompere le attività per circa tre giorni e pulire completamente gli spazi. Speriamo comunque che rimangano alcuni vagoni all’interno, perché contribuiscono a creare l’atmosfera del luogo e raccontarne la storia».