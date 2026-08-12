Tutte le parole che non hai mai detto

«Già che ci sei»: perché esserci conta

Il nome scelto è «Già che ci sei», una frase apparentemente semplice, ma con un significato più profondo. «La usiamo spesso quando, dopo aver finito una conversazione, ci viene in mente qualcos’altro da dire - ci viene spiegato -. In questo caso però il significato va oltre: riguarda l’esserci, l’ascolto attivo, il vedere e dare spazio alle persone». Un progetto nato anche dalla consapevolezza che spesso non è facile trovare qualcuno a cui affidare determinati pensieri. «Molte persone hanno qualcosa dentro che vorrebbero dire, ma non sempre trovano qualcuno disposto ad ascoltare. A volte scrivere a una persona sconosciuta può essere più semplice che aprirsi con chi ci sta vicino». La casella si rivolge quindi a tutti coloro che «hanno qualcosa sullo stomaco, qualcosa che vogliono dire o semplicemente il desiderio di essere letti». L’unica condizione è che la lettera sia scritta a mano. «Uno degli obiettivi è anche far vivere la scrittura manuale in un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Scrivere una lettera è un gesto diverso rispetto a digitare un messaggio: c’è il tempo per pensare alle parole, il contatto con la carta, il gesto fisico della penna». Chi decide di inviare una lettera può scegliere se desidera ricevere una risposta oppure no. Può firmarsi, restare anonimo o utilizzare un nome d’arte. «L’importante è avere uno spazio dove potersi esprimere liberamente».

Nessun giudizio, solo ascolto

La risposta viene inviata soltanto a chi la richiede esplicitamente, lasciando il proprio nome e un recapito. «In quel caso cercheremo di rispondere nel più breve tempo possibile, al massimo entro una settimana». Altrimenti la lettera rimane anonima e custodita. «Non viene divulgata e non viene fatta leggere a nessuno: deve essere semplicemente uno sfogo, un modo per buttare fuori qualcosa che si porta dentro».