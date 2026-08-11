Una mozione per un Fondo cantonale per la mobilità sostenibile

La soluzione proposta punta a creare una nuova fonte di entrate senza toccare le tariffe per chi già usa i mezzi pubblici. Il meccanismo è semplice: un contributo di 5 franchi al mese - 60 franchi l'anno - per ogni posteggio presente sul territorio cantonale, sia pubblico che privato. Con una stima di 350.000-400.000 stalli in Ticino, il gettito potenziale è calcolato attorno ai 20 milioni di franchi annui. Le risorse confluirebbero in un fondo dedicato, destinato al finanziamento del trasporto pubblico, al miglioramento dell'offerta di mobilità collettiva, allo sviluppo dell'intermodalità e alla promozione della mobilità sostenibile, con la possibilità di sostenere anche iniziative di mobilità aziendale e carsharing.

Il contributo si applicherebbe a tutte le categorie di posteggi: abitazioni, luoghi di lavoro, centri commerciali e strutture pubbliche. I firmatari prevedono tuttavia la possibilità di deroghe mirate, ad esempio per esentare un posto auto per economie domestiche con due o più persone, per chi ha difficoltà di movimento, o per zone scarsamente servite dai mezzi pubblici.