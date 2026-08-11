Scontro auto-camion, anziana ferita

L'incidente si è verificato intorno alle 11 su un tratto rettilineo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo la strada principale provenendo da Stampa in direzione di Vicosoprano quando, per cause ancora da accertare, il suo veicolo ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion che procedeva in senso contrario.

La conducente, soccorsa sul posto da una squadra del servizio di soccorso Spino, è stata successivamente trasportata all'ospedale di Samedan. La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.