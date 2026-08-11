L'attesa è più dolce, grazie ai suggestivi scorci del Mendrisiotto
Una nuova iniziativa, in collaborazione con l'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, rende più accoglienti gli spazi della Clinica dentaria del SAM
MENDRISIO - L'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC) ha annunciato l'avvio di una nuova iniziativa in collaborazione con il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).
OTRMBC ha comunicato che la Clinica dentaria del SAM ha esposto nelle sale dei pazienti una selezione di immagini del Mendrisiotto e Basso Ceresio provenienti dall'archivio dell'ente.
«Le fotografie, esposte nelle sale dedicate ai pazienti, contribuiscono a rendere gli ambienti più accoglienti e piacevoli, offrendo al contempo uno sguardo sulle bellezze e sull’identità della regione», spiegano via nota.
«Si tratta di un gesto semplice, ma ricco di significato: anche un luogo dedicato alla salute può diventare un’occasione per raccontare il territorio, trasmetterne il valore e accompagnare i pazienti con immagini capaci di evocare serenità, familiarità e senso di appartenenza» sostiene OTRMBC.
Pur operando in ambiti diversi, da anni ormai l'Organizzazioone Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio collabora con il SAM, nella convinzione che «valorizzare un territorio significhi anche prendersi cura di chi lo vive ogni giorno e di chi lo sceglie come meta».