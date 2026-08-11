«È stata la storia a trovare me»
La regista svizzera Petra Volpe parla del suo ultimo film “Frank & Louis”, presentato lunedì al Locarno Film Festival.
La regista svizzera Petra Volpe parla del suo ultimo film “Frank & Louis”, presentato lunedì al Locarno Film Festival.
LOCARNO - La regista argoviese d'origine Petra Volpe è al Locarno Film Festival con il suo dramma “Frank & Louis”. In intervista, lei e gli attori principali Kingsley Ben-Adir e Rob Morgan hanno spiegato come volessero mostrare l'umanità in un contesto carcerario, senza edulcorare la realtà.
Quando la sceneggiatura di “Frank & Louis” è arrivata sul tavolo degli attori principali, ne sono rimasti commossi. «Non capita spesso di trovarsi di fronte a una sceneggiatura la cui trama, apparentemente semplice, racchiuda così tante sfumature e sottigliezze», afferma l'attore britannico Kingsley Ben-Adir a Locarno, in un'intervista a Keystone-ATS. Nel dramma di Petra Volpe interpreta Frank, un assassino condannato e detenuto in un carcere americano di massima sicurezza.
Un'amicizia nata dietro le sbarre
L'attore statunitense Rob Morgan interpreta Louis, un detenuto affetto da Alzheimer. Secondo quanto racconta un altro prigioniero nel film, Louis avrebbe preso parte a una rapina in gioventù. È chiaro che, prima di ammalarsi, era un uomo temuto.
Morgan ha voluto essere parte di questa produzione svizzero-britannica, perché non si tratta di un classico film carcerario, dice. «Mostrare questo lato così vulnerabile dei protagonisti in un contesto di per sé tossico mi ha conquistato», afferma.
Nel suo nuovo film, presentato ieri in anteprima europea in Piazza Grande, Volpe racconta il rapporto inizialmente difficile tra i due detenuti: Frank sta scontando una pena detentiva a vita e vuole aumentare le sue possibilità di ottenere una scarcerazione anticipata prendendosi cura di Louis, un compagno di cella affetto da demenza.
Ma Louis è confuso, a tratti aggressivo e inizialmente non vuole farsi aiutare. A volte questo frustra Frank a tal punto che arriva persino a ricorrere a mezzi immorali. Man mano che il legame tra i due si rafforza, qualcosa cambia nell'animo di Frank.
Dopo l'ospedale, il carcere
In «L'ultimo turno» («Heldin», 2025), che era in corsa per la Svizzera agli Oscar stranieri 2026, Volpe ci ha accompagnato attraverso una giornata di lavoro frenetica in un ospedale elvetico. Nel suo nuovo film, porta gli spettatori in una prigione degli Stati Uniti, addentrandosi così in un ambiente che costituisce quasi un genere cinematografico americano a sé stante.
Fa pensare a “Le ali della libertà” (1994) e “Il miglio verde” (1999) di Frank Darabont, “Brawl in Cell Block 99” di S. Craig Zahler (2017) oppure alla serie HBO “The Night Of” (2016).
Non è stata lei a scegliere questo contesto - e tanto meno si è ispirata a opere di quel genere, afferma la regista argoviese: «È stata la storia a trovare me».
Dalla co-sceneggiatrice Esther Bernstroff ha saputo di un programma in un carcere californiano in cui i detenuti si occupano dei compagni di cella affetti da demenza. I cosiddetti «Gold Coats» sono riconoscibili nel carcere grazie ai loro gilet gialli.
Il programma è stato avviato perché negli Stati Uniti il numero di detenuti affetti da demenza è in aumento e le prigioni non dispongono di risorse sufficienti per la loro assistenza.
Volpe ha visitato il carcere due volte, la prima nel 2014. Ha parlato con i ”Gold Coats”, ad esempio, di come questo lavoro li influenzi. L'idea per il dramma “Frank & Louis” risale a più di dieci anni fa ed è nata ancora prima di quella per “L'ultimo turno”.
L'assistenza e la cura tornano così ad essere al centro anche in “Frank & Louis”. Questo tema le sta a cuore perché il lavoro di assistenza riguarda tutti: «Prendersi cura degli altri è un atto profondamente umano e crea legami».
Frank non viene scagionato
Una delle sfide del film consiste nel non scivolare nel kitsch. Dopotutto, Frank è un assassino condannato. Sebbene non manchino momenti di grande tenerezza, il film non ha affatto l'intenzione di scagionare i suoi personaggi dalle loro azioni.
Dalla sceneggiatura alla recitazione, dalla musica al montaggio, è stata prestata grande attenzione a non cadere in questa trappola sentimentale, afferma Volpe. «Non sarebbe abbastanza complesso».
Ben-Adir incarna questa ambivalenza nel film: Frank desidera ardentemente essere rilasciato, ma sembra non aver ancora riflettuto sul perdono e sul pentimento. «Il ruolo di Frank è stato per me più impegnativo di qualsiasi altro», ha affermato Ben-Adir.
Afferma di essersi innamorato della sceneggiatura, dice. Ma durante la lettura non ha mai creduto, nemmeno per un secondo, di conoscere già il personaggio: «Come si fa a interpretare qualcuno che è in carcere da vent'anni? Che tipo di vita è, in che misura viene vissuta consapevolmente? Tutte queste domande hanno dato luogo a lunghe discussioni».
Nel frattempo, Morgan, l'interprete di Louis, si è dedicato intensamente allo studio dell'Alzheimer. Ha incontrato due coppie che convivono con la malattia. Entrambi gli uomini affetti sono sulla cinquantina e la demenza presenta stadi di avanzamento diversi. «Volevo rendere giustizia alla sceneggiatura al punto che, dopo gli incontri con le persone colpite, l'ho anche rivista insieme al mio ex coach di recitazione».
Prima regia in inglese
Il set per il debutto alla regia in inglese di Petra Volpe si è esteso a otto nazioni. Le riprese si sono svolte principalmente in un carcere vuoto in Inghilterra, in piccola parte a Winterthur (ZH).
«Ero un po' nervosa all'idea di girare in inglese», racconta. «A volte forse non sono riuscita a essere precisa come lo sono in tedesco». Al contempo, però, lavorare su questo set internazionale è stato liberatorio: «Anche lo svizzerotedesco a volte ha i suoi limiti». Inoltre, secondo Morgan, spesso bastava un sorriso o qualche lacrima «e tutto era detto!».