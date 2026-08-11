«È stata la storia a trovare me»

Un'amicizia nata dietro le sbarre

L'attore statunitense Rob Morgan interpreta Louis, un detenuto affetto da Alzheimer. Secondo quanto racconta un altro prigioniero nel film, Louis avrebbe preso parte a una rapina in gioventù. È chiaro che, prima di ammalarsi, era un uomo temuto.

Morgan ha voluto essere parte di questa produzione svizzero-britannica, perché non si tratta di un classico film carcerario, dice. «Mostrare questo lato così vulnerabile dei protagonisti in un contesto di per sé tossico mi ha conquistato», afferma.