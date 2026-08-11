«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?

La pioggia non si vede, l'allerta canicola è stata prolungata e la riduzione dei consumi che avete auspicato non è stata raggiunta, pensate di "stringere di più i rubinetti"?

«Una volta in agosto c'erano i temporali ma adesso non ci sono più neanche quelli. Se il tempo non cambia penso di sì, stiamo valutando di passare al "grado 2" e faremo una riunione mercoledì».

Che margini avete?

«Siamo fortunati che queste due settimane le industrie sono chiuse e c'è poco consumo, quindi il margine è un po' migliore ma visto che settimana prossima riaprono, vuol dire che i consumi aumenteranno. E io non vedo alternative».