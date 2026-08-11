Coop torna a Brissago: sarà il cinquantesimo negozio in Ticino
Le giornate inaugurali sono in programma dal 20 al 23 agosto. Donati 5'000 franchi al Comune per il rinnovo del lavatoio di Incella.
BRISSAGO - Coop amplia la propria presenza nel Locarnese con l'apertura di un nuovo punto vendita a Brissago. La filiale di Via Leoncavallo 44, negli spazi dell'ex Posta, sarà il 50° negozio della rete cantonale. Le giornate inaugurali sono in programma dal 20 al 23 agosto.
Il nuovo negozio dispone di una superficie di vendita di circa 300 metri quadrati e si trova in posizione centrale, nelle vicinanze di posteggi. L'investimento di Coop e Comune ammonta a 2'845'000 franchi. Durante il periodo estivo la filiale sarà aperta anche la domenica, una scelta legata anche alla forte presenza turistica nella località durante la bella stagione.
«Concetti come vicinanza alla clientela e capillarità sono obiettivi strategici fondamentali», afferma Dario a Marca, capo vendita Coop per il Ticino e Moesano. «La nostra missione è offrire una rete di vendita equilibrata con negozi grandi, medi e piccoli, posizionandoci esattamente dove la gente vive e si muove quotidianamente. Se un tempo si puntava su grandi strutture, oggi vogliamo essere sempre più vicini alla clientela. Brissago rientra perfettamente in questa visione».
Coop, già presente in passato nel comune, spiega di avere deciso il ritorno dopo un'analisi del mercato e del territorio. «Dalle nostre analisi è emerso che in questa zona la nostra presenza poteva essere ulteriormente rafforzata», spiega a Marca. «Nonostante la vicinanza con la frontiera, siamo convinti che esista un reale bisogno da parte della clientela locale e che il negozio possa rappresentare un valore aggiunto per tutta la comunità».
In occasione dell'apertura Coop donerà inoltre 5'000 franchi al Comune per il restauro e la valorizzazione dello storico lavatoio di Incella. «Siamo molto soddisfatti dell'arrivo di Coop a Brissago. Questa apertura consente di ampliare l'offerta di servizi a disposizione della popolazione e rappresenta un ulteriore passo nella direzione del rilancio e della crescita del nostro Comune. Desidero inoltre ringraziare sentitamente Coop per la generosa donazione, un contributo concreto alla tutela del nostro patrimonio storico e culturale», afferma la sindaca Veronica Marcacci Rossi. La collaborazione punta a recuperare un luogo legato per generazioni al lavoro quotidiano e alla vita comunitaria brissaghese, rendendolo una testimonianza storica valorizzata e fruibile. Anche il municipale e capodicastero Opere pubbliche, Loris De Gol, ha espresso il proprio apprezzamento, ringraziando Coop per l'investimento a Brissago e per la fiducia nel Comune.
Il punto vendita è stato concepito come negozio di prossimità per la spesa quotidiana. L'assortimento comprende circa 5'400 prodotti, con attenzione ai freschi, agli articoli convenience pronti da consumare e alle specialità regionali. I prodotti della linea «La mia Terra» occupano uno spazio dedicato, mentre il reparto vini propone circa 140 etichette.
«Sarà un piccolo negozio di paese, moderno e accogliente, pensato specificamente per la spesa quotidiana. Il focus principale, come in tutti i nostri punti vendita, sarà sulla freschezza», sottolinea a Marca. Tra i servizi disponibili figurano Passabene, Pick-up, una cassa a nastro e due casse automatiche. È inoltre prevista una stazione per la consegna di PET, PE, batterie e lampadine.
La squadra sarà composta da otto collaboratrici e collaboratori e sarà guidata dal gerente Giuseppe La Rocca e dalla vice gerente Jelena Pavlovic. Il gruppo comprende due nuovi assunti e un giovane che ha appena concluso l'apprendistato in Coop. Parte del personale proviene da altri punti vendita, con conseguenti nuove assunzioni in altre sedi.
Per celebrare l'apertura del 50° negozio ticinese, dal 20 al 23 agosto sono previste attività per bambini con Jamadu e la ruota della fortuna, una grigliata, un concorso con carte regalo Coop in palio e un'offerta di 10x Superpunti su tutto l'assortimento.
Il negozio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 18.30 e la domenica, durante il periodo estivo, dalle 7.30 alle 18.