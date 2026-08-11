Coop torna a Brissago: sarà il cinquantesimo negozio in Ticino

«Concetti come vicinanza alla clientela e capillarità sono obiettivi strategici fondamentali», afferma Dario a Marca, capo vendita Coop per il Ticino e Moesano. «La nostra missione è offrire una rete di vendita equilibrata con negozi grandi, medi e piccoli, posizionandoci esattamente dove la gente vive e si muove quotidianamente. Se un tempo si puntava su grandi strutture, oggi vogliamo essere sempre più vicini alla clientela. Brissago rientra perfettamente in questa visione».

Coop, già presente in passato nel comune, spiega di avere deciso il ritorno dopo un'analisi del mercato e del territorio. «Dalle nostre analisi è emerso che in questa zona la nostra presenza poteva essere ulteriormente rafforzata», spiega a Marca. «Nonostante la vicinanza con la frontiera, siamo convinti che esista un reale bisogno da parte della clientela locale e che il negozio possa rappresentare un valore aggiunto per tutta la comunità».