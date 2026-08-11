«Aprire la porta a un perseguitato salvò l’onore dell’umanità»

L’associazione Memoria 1943-1945 ha organizzato per oggi, martedì 11 agosto, a Locarno un’iniziativa per approfondire queste pagine della storia del Ticino (e della Svizzera francese). La mattinata si è aperta con una conferenza nel palazzo della Corporazione Borghese, alla quale hanno partecipato Nelly Valsangiacomo, storica dell’università di Losanna, Paul Rechsteiner, ex consigliere agli Stati, e gli storici Peter Huber e Raphael Rues.