Il Presidente del Consiglio nazionale in visita in alta Valle di Blenio
Incontri con agricoltori e discussioni sulle sfide e opportunità dell'agricoltura alpina hanno scandito la giornata.
Incontri con agricoltori e discussioni sulle sfide e opportunità dell'agricoltura alpina hanno scandito la giornata.
BLENIO - Martedì 11 agosto il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page ha visitato alcuni alpeggi sul Passo del Lucomagno, incontrando agricoltori e autorità locali e confrontandosi sulle principali questioni legate all'agricoltura di montagna.
La giornata, organizzata dal consigliere nazionale Piero Marchesi e dal consigliere agli Stati Marco Chiesa, ha visto Page accolto dalla sindaca di Blenio, Claudia Boschetti Straub, e dal presidente del Patriziato di Olivone Campo e Largario, Denis Vanbianchi. Agli incontri ha partecipato anche il presidente dell'Unione dei Contadini Ticinesi, Omar Pedrini.
Al centro della visita i temi e le problematiche che interessano l'agricoltura di montagna, con particolare attenzione alle prospettive future delle regioni alpine. Vasco Bruni, presidente della Commissione palustre del Lucomagno, ha inoltre illustrato la gestione del territorio e le questioni legate alla convivenza tra tutela della natura, attività agricola e turismo.
La giornata si è conclusa con una visita alla cantina dell'Alpe Croce e al caseificio dell'Alpe Pian Segno, seguita da un aperitivo preparato dalle Donne Contadine della Valle di Blenio.