Il Presidente del Consiglio nazionale in visita in alta Valle di Blenio

La giornata, organizzata dal consigliere nazionale Piero Marchesi e dal consigliere agli Stati Marco Chiesa, ha visto Page accolto dalla sindaca di Blenio, Claudia Boschetti Straub, e dal presidente del Patriziato di Olivone Campo e Largario, Denis Vanbianchi. Agli incontri ha partecipato anche il presidente dell'Unione dei Contadini Ticinesi, Omar Pedrini.