Ecco il piano d'azione per coordinare al meglio la montagna di Sponda destra
Vie d'accesso più semplici, una nuova funivia e una struttura di governance unica e integrata per le aree di Curzútt-Mornera
MONTE CARASSO - È stato reso noto il contenuto del "Piano d'azione Sponda destra", che punta a definire uno sviluppo sostenibile e condiviso per le aree di Curzútt, Mornera e del parco montano circostante rafforzando il coordinamento fra i vari enti coinvolti.
Stiamo parlando di una zona, fa notare il Municipio di Bellinzona, che sta vivendo un momento di grande potenziale grazie al successo degli ultimi anni e in particolare all'apertura del Ponte tibetano nel 2015.
Nel Piano d'azione viene evidenziato che il grande numero di visitatori registrati in questi anni, conferma l’attrattiva di questo territorio, ma ha anche messo in evidenza i limiti delle infrastrutture e dell'attuale modello di gestione. Diverse le soluzioni proposte: «Il primo passo, indispensabile e fondante, consiste nel superare la frammentazione che ha finora limitato le potenzialità del territorio» afferma infatti il Municipio. Per il Piano d'azione «la vera svolta è rappresentata dal raggiungimento di una struttura di governance unica e integrata».
Inoltre, tra le principali migliorie indicate rientra la creazione di una via d'accesso più semplice alla Sponda destra, attraverso l'ideazione di nuovi percorsi o il miglioramento di quelli già esistenti per raggiungere Curzútt. L'obiettivo è quello di favorire l'afflusso di visitatori durante l'intero corso dell'anno e non solo nella stagione estiva. In quest'ottica è anche prevista la ristrutturazione della funivia entro circa dieci anni, che a parere del Municipio rappresenta una «soluzione pragmatica e ponderata».
Secondo il Piano d'azione, al rinnovamento della funivia, si affiancheranno nuovi sistemi di mobilità alternativi come shuttle bus, al fine offrire opzioni intelligenti che arricchiscano l'esperienza dei visitatori sin dall'ingresso dalla montagna.
Inoltre, il Municipio di Bellinzona ha affermato che, una volta raggiunti questi obiettivi, lo sguardo potrà aprirsi su orizzonti più ampi che permettano ai turisti di immergersi totalmente nel territorio attraverso una rete di grotti, capanne, alpi e panorami. «La Sponda destra ha la straordinaria opportunità di diventare un modello di sviluppo montano sostenibile, un vero e proprio parco di esperienze di qualità per i cittadini e i visitatori».