Ecco il piano d'azione per coordinare al meglio la montagna di Sponda destra

Nel Piano d'azione viene evidenziato che il grande numero di visitatori registrati in questi anni, conferma l’attrattiva di questo territorio, ma ha anche messo in evidenza i limiti delle infrastrutture e dell'attuale modello di gestione. Diverse le soluzioni proposte: «Il primo passo, indispensabile e fondante, consiste nel superare la frammentazione che ha finora limitato le potenzialità del territorio» afferma infatti il Municipio. Per il Piano d'azione «la vera svolta è rappresentata dal raggiungimento di una struttura di governance unica e integrata».

Inoltre, tra le principali migliorie indicate rientra la creazione di una via d'accesso più semplice alla Sponda destra, attraverso l'ideazione di nuovi percorsi o il miglioramento di quelli già esistenti per raggiungere Curzútt. L'obiettivo è quello di favorire l'afflusso di visitatori durante l'intero corso dell'anno e non solo nella stagione estiva. In quest'ottica è anche prevista la ristrutturazione della funivia entro circa dieci anni, che a parere del Municipio rappresenta una «soluzione pragmatica e ponderata».