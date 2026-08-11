Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando
All'origine dell'incidente forse un malore. Per nessuno dei due occupanti il veicolo si è reso necessario il trasporto in ospedale.
All'origine dell'incidente forse un malore. Per nessuno dei due occupanti il veicolo si è reso necessario il trasporto in ospedale.
VIRA GAMBAROGNO - Il conducente e il passeggero di un'autovettura targata Ticino sono riusciti a uscire in tempo dal veicolo, riportando solo ferite lievi.
L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio sulla strada cantonale a Vira Gambarogno: per cause ancora da accertare - forse un malore - il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada e si è inabissato nel lago.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, il team di Salvataggio, gli agenti della Polizia Cantonale e della Polizia Lacuale, oltre ai pompieri di Locarno.
Entrambi gli occupanti sono stati visitati dai sanitari, ma per nessuno dei due si è reso necessario il trasporto in ospedale. I pompieri hanno inoltre predisposto uno sbarramento per contenere la fuoriuscita di liquidi dal veicolo.