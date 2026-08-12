Sostegno a Sirica: una lettera con quasi cento firme

La missiva, nata da un’iniziativa di Lucio Negri, membro della sezione del Mendrisiotto, riconosce la gravità dell’errore commesso da Sirica, ma sottolinea al contempo la scelta del co-presidente di rendere pubblica la vicenda, definendola un esempio di trasparenza. Nella lettera viene inoltre ricordato il lavoro svolto da Sirica negli ultimi sei anni alla guida del partito e i risultati ottenuti dal PS su temi come l’iniziativa del 10% sui premi di cassa malati e il salario minimo.