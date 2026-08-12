Sostegno a Sirica: una lettera con quasi cento firme
Firmatari e promotori sottolineano il lavoro svolto dal co-presidente e chiedono compattezza alla direzione socialista.
Firmatari e promotori sottolineano il lavoro svolto dal co-presidente e chiedono compattezza alla direzione socialista.
BELLINZONA - Quasi cento esponenti, militanti e simpatizzanti del Partito socialista hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla direzione del PS per esprimere sostegno al co-presidente Fabrizio Sirica, finito al centro delle critiche dopo la grave infrazione stradale commessa nei giorni scorsi.
La missiva, nata da un’iniziativa di Lucio Negri, membro della sezione del Mendrisiotto, riconosce la gravità dell’errore commesso da Sirica, ma sottolinea al contempo la scelta del co-presidente di rendere pubblica la vicenda, definendola un esempio di trasparenza. Nella lettera viene inoltre ricordato il lavoro svolto da Sirica negli ultimi sei anni alla guida del partito e i risultati ottenuti dal PS su temi come l’iniziativa del 10% sui premi di cassa malati e il salario minimo.
«Il fatto di essere trasparente su un fatto concernente la sua vita privata rende un politico meno credibile? Meno preparato? Meno competente?», si legge nella missiva, che contesta anche le prese di posizione di alcuni esponenti socialisti che hanno messo in dubbio l’opportunità che Sirica mantenga la co-presidenza.
L’obiettivo, precisa Negri, non è accusare la direzione né creare divisioni nel partito, ma «chiedere alla direzione di lavorare per un partito compatto». La lettera si conclude con un messaggio di solidarietà e sostegno a Sirica, affinché si possa «mettere un punto a questa faccenda» e continuare a valorizzare le sue competenze, «anche quando» si commettono degli errori.