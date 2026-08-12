(Non è solo) il giorno di Rick Baker

Alle 11 il programma entra nel vivo con titoli come “Las corrientes” di Milagros Mumenthaler (Panorama Suisse) e “Seul le serpent sait” di Olivier Séror e Martin Verdet. Nella sezione Fuori Concorso si segnala “Ah que le bonheur est proche !” di François-Christophe Marzal e “BAKMA” di Abdelhamid Bouchnak. In concorso anche “September Afternoon” di Nicolaas Schmidt e “Tear Gas” di Uta Beria.

Nel primo pomeriggio, tra le 13.30 e le 15, proseguono le proiezioni con “Todos mis viajes son viajes de regreso” di Manuel Ponce de León e “D'ici là” di Sarah Leonor, accompagnato più tardi da un Q&A. Tra i corti, nuovi titoli del concorso Pardi di Domani, tra cui “NADUPA” di Daniel Samwel e “The Architect Who Built His Own Collapse” di Chun Tien Chen.