Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"

Ha fatto un'eccezione solo per il luogo di residenza. Dopo la vendita per 10 milioni di franchi della sua villa a Niederteufen AR, si è trasferito in Ticino, più precisamente a Figino, nei pressi di Lugano. Ha poi descritto il suo stato d'animo come «un po' teso, ma tutto sommato a posto».

Appuntamento su Tinder e stanza d'albergo devastataAnche l'interrogatorio è stato piuttosto teso. Vincenz ha ribadito che tutte le sue spese sono sempre state di natura aziendale, che si trattasse di un viaggio a New York con le figlie, di una trasferta a Dubai con conoscenti, di un appuntamento organizzato tramite Tinder in un hotel cinque stelle di Zurigo o di una trasferta a Sydney.